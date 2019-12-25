Гатчина превратится в центр празднования 100-летия Ленобласти в 2027 году

В Гатчине запланированы масштабные работы по обновлению города, трёхдневные торжества и выпуск юбилейного путеводителя с интерактивной программой для гостей.

Гатчина станет основным местом проведения юбилейных мероприятий к 100-летию Ленинградской области в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе брифинга.

Торжества в городе продлятся три дня, один из которых будет ориентирован на молодёжную аудиторию. В рамках подготовки к празднованию планируется модернизация городской инфраструктуры, реставрация объектов и возведение второго виадука, которого ожидают местные жители.

Также разрабатывается путеводитель "100 лучших мест Ленинградской области". Посетителям предложат пройти все включенные в него локации, по итогам — получить приз. Конкретные условия участия пока не раскрываются.

На федеральном уровне стартует экологический проект "Чистая Ладога", направленный на развитие межрегионального взаимодействия субъектов Северо-Запада. Кроме того, в партнерстве с Петербургом прорабатывается идея учреждения общего праздника — Дня Невы. Точная дата проведения пока обсуждается.

Также губернатор Дрозденко потребовал ужесточить условия труда мигрантов и их контроль.

Фото: Telegram / Александра Дрозденко