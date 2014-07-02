Губернатор Дрозденко потребовал ужесточить условия труда мигрантов и их контроль

Власти Ленинградской области предложили вести для мигрантов организованный набор по профессиям и объектам, ограничить их участие в соцучреждениях и усилить ответственность работодателей.

Власти Ленинградской области обратятся в федеральное правительство с инициативой пересмотра механизмов привлечения иностранных работников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как считает Дрозденко, необходимо перейти к централизованному набору трудовых мигрантов строго под определенные отрасли и конкретные объекты, с одновременным усилением ответственности работодателей за нахождение иностранных сотрудников в стране — включая условия проживания, соблюдение правовых норм и правил поведения.

Также иностранные работники должны привлекаться только при наличии требуемой квалификации и исключительно для временной занятости, без возможности въезда вместе с членами семьи. Это, по мнению властей, снизит нагрузку на социальную инфраструктуру.

Губернатор региона поручил профильному комитету подготовить предложения по ограничению участия мигрантов в учреждениях социальной сферы, включая питание, и в областях, затрагивающих вопросы безопасности.

Тем временем 46-летняя жительница Всеволожска за 30 тысяч рублей оформила фиктивный брак с мигрантом.

Фото: Piter.tv