Губернатор Ленобласти поздравил "Вечерний Санкт-Петербург" со 109-летием

В поздравлении глава Ленобласти отметил, что за более чем вековую историю "Вечёрка" прошла через несколько исторических эпох, сохранив связь с городом и его жителями.

Издание "Вечерний Санкт-Петербург" отмечает 109-летие. С днём рождения коллектив поздравил губернатор Ленинградской области, обратив внимание на историческую роль газеты и её значение для жителей Петербурга и региона.

В поздравлении глава Ленобласти отметил, что за более чем вековую историю "Вечёрка" прошла через несколько исторических эпох, сохранив связь с городом и его жителями. Издание на протяжении десятилетий рассказывает о событиях и повседневной жизни Петербурга.

Губернатор также подчеркнул, что Санкт-Петербург и Ленинградская область тесно связаны между собой. Поэтому многие темы, которые освещает газета, важны и для жителей региона. Среди них — развитие транспортного сообщения, экологическая ситуация в Финском заливе, сохранение исторического наследия и будущее петербургской агломерации.

Отдельно глава Ленобласти отметил профессиональный подход журналистов издания к этим вопросам и доверие читателей, которое газета сохраняет на протяжении многих лет.

В завершение поздравления губернатор пожелал редакции творческого долголетия, интересных тем, острых журналистских материалов и заинтересованной аудитории.

Также Союз журналистов России поздравил "Вечерний Санкт-Петербург" со 109-летием.

Фото: правительство Ленобласти