Союз журналистов России поздравил "Вечерний Санкт-Петербург" со 109-летием

Председатель Союза журналистов России обратил внимание на то, что редакция сохраняет традиции петербургской журналистики и одновременно осваивает современные форматы.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил редакцию газеты "Вечерний Санкт-Петербург" с 109-летием. Он отметил вклад издания в развитие журналистики Северной столицы и подчеркнул важность сохранения профессиональных традиций в условиях меняющейся медиасреды.

По словам Соловьёва, российская журналистика сегодня сталкивается с серьезными вызовами, поэтому особую ценность представляют издания с богатой историей, которые продолжают развиваться и находить новых читателей.

Председатель Союза журналистов России обратил внимание на то, что редакция сохраняет традиции петербургской журналистики и одновременно осваивает современные форматы. Развитие электронных площадок позволяет изданию расширять аудиторию и адаптироваться к изменениям в медиасфере.

Владимир Соловьёв пожелал коллективу редакции новых профессиональных достижений, творческого вдохновения и преданных читателей. Он также выразил надежду, что газета продолжит укреплять свои позиции среди ведущих медиабрендов города.

Фото: "Вечерний Санкт-Петербург" (Олег Золото)