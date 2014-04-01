Губернатор Петербурга поздравил Андрея Радина с избранием на должность Союза журналистов

В состав правления Союза журналистов вошли и молодые авторы из разных изданий. Александр Беглов надеется, что такие изменения улучшат взаимодействие власти со СМИ.

На съезде Союза журналистов Петербурга и Ленобласти избрали нового председателя. Участники единогласно проголосовали за Андрея Радина. Губернатор Северной столицы поздравил с назначением на пост бывшего гендиректора Ленинградской областной телекомпании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 3 апреля.

Александр Беглов высказал предположение о том, что с приходом Андрея Радина на должность председателя организации отношения и взаимодействие власти и СМИ укрепятся.

На съезде расширили состав правления Союза журналистов. В команду вошли молодые представители профессии из разных изданий. Частью коллектива стали основательницы телеграм-канала "Ротонда", корреспонденты "Фонтанки" и "Холода". Приняли и новый устав организации.

Известно, что Андрей Радин начал работу тележурналиста еще в 1991 году. С 2007 по 2011 год он занимал должность главного редактора телеканала "100ТВ". Позже он стал главой комитета по печати Ленобласти. До 2019 года являлся гендиректором Ленинградской областной телекомпании.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин.

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