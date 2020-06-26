Союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин

Людмила Фомичева, возглавлявшая Союз с 2011 года, досрочно покинула свой пост.

Главой Союза журналистов Петербурга и Ленобласти стал Андрей Радин. Должность журналист занял в субботу, 3 апреля, кандидатуру Радина поддержало большинство делегатов X внеочередного съезда союза. Об этом сообщили в официальном Facebook Союза.

Людмила Фомичева, возглавлявшая Союз с 2011 года, досрочно покинула свой пост. Известно, что Андрей Радин в разные годы работал телекорреспондентом и редактором нескольких городских каналов. С 2013 года Радин работал на канале "100ТВ", в 2014-2015 годах возглавлял комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти, после этого был гендиректором областной телекомпании.

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Фото: Piter.TV