Андрей Радин стал гендиректором радиостанции "Эхо Петербурга"

Познакомиться с новым коллективом Радину предстоит 27 сентября.

Председатель Союза журналистов Петербурга и области Андрей Радин стал генеральным директором радиостанции "Эхо Петербурга". Об этом 24 сентября в своем Telegram-канале рассказал главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай.

Познакомиться с новым коллективом Радину предстоит в понедельник, 27 сентября.

Встретился с новым генеральным директором "Эха Петербурга" Андреем Радиным и пожелал ему успехов. Общее собрание сотрудников редакции с представлением Андрея я назначил на понедельник. Валерий Нечай

Андрей Радин начал работу тележурналиста еще в 1991 году. С 2007 по 2011 год он занимал должность главного редактора телеканала "100ТВ". Позже он стал главой комитета по печати Ленобласти. До 2019 года являлся гендиректором Ленинградской областной телекомпании.

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Фото: Telegram / Нечаянная радость