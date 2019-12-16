Владимир Кириенко стал новым генеральным директором VK

С 2014 года руководящий пост компании занимал Борис Добродеев.

Совет директоров VK (ранее Mail.ru Group) выбрал нового генерального директора – им стал Владимир Кириенко. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Я рад присоединиться к VK. Это честь и большая ответственность – внести вклад в развитие экосистемы, которая каждый день делает легче жизни миллионов людей, предлагая доступные и качественные продукты и сервисы, которая расширяет возможности бизнеса и предпринимателей. Владимир Кириенко, генеральный директор VK

С 2017 года Кириенко занимал пост первого вице-президента Ростелекома, с 2016 по 2017 года – старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом. До прихода в Ростелеком он был председателем совета директоров ООО "Капитал" c 2011 года, а с 2008 по 2011 год председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка. Новый гендиректор VK окончил Высшую школу экономики по специальности "Экономика и финансы фирмы", а также получил степень Executive MBA в Московской школе управления "Сколково".

С 2014 года руководящий пост компании занимал Борис Добродеев. Ранее сообщалось, что он планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и для запуска глобального венчурного фонда.

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"