Кириенко высказался о необходимости долгосрочного планирования в экономике: мнение экспертов

Заявление первого руководителя администрации президента является очередным подтверждением необходимости изменений в экономической системе страны.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Кириенко назвал санкции "войной вдолгую". Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", это фактически является очередным подтверждением желательности и необходимости долгосрочного планирования в экономике страны.

Телеграмеры уверены, что промышленный рост обеспечен стране в том случае, если инвесторы смогут рассчитывать свои действия на сроки от 10, или даже от 20 лет.

И это – коренная смена приоритетов по сравнению и с 90-ми годами, когда работал принцип "продаем все и выходим в кэш", и с 2000-ми, когда работало скорее "дорабатываем ресурс и ищем инвестора". Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали инициативу о продовольственном суверенитете РФ.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов