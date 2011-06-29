Эксперты прокомментировали итоги работы российских нефтегазовых компаний за 2022 год

Год стал ожидаемо стал сверхприбыльным для отрасли в стране.

По данным аналитиков Kasatkin Consulting, крупнейшие российские нефтегазовые компании получили рекордную выручку в прошлом году. Её размер составил приблизительно $403 млрд, что на 26% больше результатов 2021-ого ($321 млрд). В этом году, по оценкам специалистов, выручка рухнет 19%, до $328 млрд. Данные прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что 2022 год стал ожидаемо стал сверхприбыльным для отрасли в РФ. Это произошло в результате глобального энергетического кризиса, вызвавшего подъём цен на углеводороды. Такая перемена позволила России, как стране, где вклад нефтегазовых компаний в экономику традиционно велик, увеличить прибыль и смягчить экономические проблемы, связанные с СВО.

Следующий год, судя по представленным данным, хоть и будет сложнее (что логично в условиях санкций и подрыва "Северных потоков"), но обещает превысить показатели довоенного 2021 года. Прибыль нефтегазовых компаний, учитывая траты на импортозамещение и СВО, не избавит правительство России от необходимости залезть в кубышку, но позволит минимизировать эти заимствования.

Ранее Россельхознадзор предложил вычеркнуть органические нитраты из перечня загрязнителей.

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