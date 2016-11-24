Россельхознадзор предложил вычеркнуть органические нитраты из перечня загрязнителей: мнение экспертов

Закон требует особого и дорогостоящего обращения с удобрениями, от чего страдает бизнес.

В ходе круглого стола в Госдуме РФ замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин предложил вычеркнуть органические нитраты из перечня загрязнителей. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что недавно власти легализовали использование переработанных навоза и помета в качестве органических удобрений для сельского хозяйства, но них нитраты по-прежнему относятся к загрязнителям почвы. Таким образом, они требуют особых затрат от отечественных бизнесменов, в противном случае проследует штраф.

В связи с возникшей проблемой, Кармазин предложил изменить нормативную базу для снятия возникшего противоречия. Телеграмеры считают, что это не только снимет одну из преград для развития российского АПК, но и благотворно скажется на качестве продуктов на полках магазинов.

Ранее мы сообщили о том, что при торговых представительствах РФ в 26 странах появятся "цифровые атташе".

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