При торговых представительствах РФ в 26 странах появятся "цифровые атташе": мнение экспертов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что таких атташе уже утвердили в ряде государств, например, в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР.

При торговых представительствах РФ в 26 странах появятся "цифровые атташе", которые будут заняты продвижением экспорта российского программного обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на конференции ЦИПР. Заявление прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что таких атташе уже утвердили в ряде государств, например, в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР. По мнению авторов поста, это говорит о росте российской ITотрасли вопреки релокации ряда специалистов. Мишустин отметил, что за последний год число айтишников в РФ увеличилось на 13%., кроме того, в стране наблюдается пик спроса на программистов, которые могли бы заняться разработкой и замещением иностранного софта в самых разных сферах.

Для наших производителей отечественный рынок хоть и должен быть в приоритете, но замыкаться на нем нельзя. Все те решения, что сейчас изобретаются для замены иностранного ПО могут стать удачным экспортным продуктом, который принесет хорошие деньги нашей IT отрасли и экономике в целом. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Мишустин предложил специальный налоговый режим для крупных предприятий.

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