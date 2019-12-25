Мишустин предложил специальный налоговый режим для крупных предприятий: мнение экспертов

Решение может стать очень хорошим стимулом для расширения бизнеса в стране.

В правительстве РФ обсуждают установление специального налогового режима для крупных предприятий, которым сложно сохранить "упрощёнку". С такой инициативой выступил глава кабмина Михаил Мишустин. Идею прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, решение может стать очень хорошим стимулом для расширения бизнеса, так как большинство мелких и средних предпринимателей сознательно не переходят рубеж дохода в 200 млн рублей, поскольку после этого налоговая нагрузка резко вырастет.

Если этот порог удастся сгладить, обеспечив постепенное повышение, можно ожидать наблюдаемый прирост деловой активности, особенно в провинции. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Вконтакте / Минтруд России