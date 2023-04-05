Дата-центр VK появится в Петербурге

Строительство нового дата-центра создаст свыше 250 новых рабочих мест.

Губернатор Петербурга и генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании центра хранения и обработки данных. Об этом 6 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Также глава города отметил, что за последние несколько лет IT-отрасль заметно укрепила свое влияние на петербургскую экономику. С 2018 года количество зарегистрированных IT-компаний и ИП увеличилось на 22,4%, достигнув 23,8 тыс. к концу прошлого года. Кроме того, численность работников в отрасли за этот период выросла в два раза – с 69,1 тыс. в 2017 году до 117 тыс. в 2023-м.

Город также остается в числе лидеров по показателю аккредитованных IT-компаний – их более трех тысяч. Развитие инфраструктуры центров обработки данных упрочит позиции нашего города как одного из лидеров цифровизации в России. Губернатор Петербурга

В основе IT-инфраструктуры VK планирует использовать облачные технологии. Это "повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них".

Строительство нового дата-центра создаст свыше 250 новых рабочих мест.

Санкт-Петербург – исторически близкий регион для VK, здесь начинались ключевые проекты холдинга. Нас связывают давние партнерские отношения, которые мы с удовольствием продолжаем развивать. Именно поэтому было принято решение построить новый дата-центр именно в Петербурге. Сеть собственных ЦОДов станет основой для обеспечения высокой производительности и надежности сервисов VK для пользователей и бизнеса. В основе IT-инфраструктуры компания планирует использовать облачные технологии, что повышает гибкость управления вычислительными мощностями и рентабельность инвестиций в них. Владимир Кириенко, генеральный директор VK

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)