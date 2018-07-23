В Петербурге за 5 млрд рублей построят завод по переработке рыбы

Строительные работы намерены завершить в 2026 году.

ТД "Балтийский берег" вложит порядка 5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода, который будет расположен на Софийской улице в Петербурге. Об этом заявила генеральный директор компании Анна Шевелева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 6 июня, пишет "Интерфакс".

Площадь предприятия составит 2-3 тыс. "квадратов". Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска рыбной продукции "Балтийского берега" минимум на 50 тыс. тонн в год.

Строительные работы намерены завершить в 2026 году. В рамках проекта создадут около 500 рабочих мест.

Действующая площадка "Балтийского берега" на Минеральной улице продолжит работу.

Ранее мы рассказывали о том, что компания Ladoga намерена к 2027 году построить в Петербурге крупнейший на Северо-Западе завод по производству алкоголя.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)