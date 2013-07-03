Компания Ladoga построит завод по выпуску алкогольной продукции в Петербурге

Ожидается, что реализация проекта позволит компании увеличить производство продукции под собственными брендами в полтора раза.

Компания Ladoga планирует к 2027 году построить в Петербурге крупнейший на Северо-Западе завод по производству алкоголя, инвестируя в этот проект около 5 млрд рублей. Об этом сообщил президент холдинга Вениамин Грабар на полях 27-го Петербургского международного экономического форума, передает "Деловой Петербург".

Ожидается, что реализация проекта позволит компании увеличить производство продукции под собственными брендами в полтора раза. Завод площадью 60 тыс. кв. м планируется построить на участке площадью 12,5 гектара в промышленной зоне "Красносельская". В его состав войдут спиртохранилище, цеха купажа, дистилляции, фильтрации, выдержки, линии розлива, а также логистический комплекс.

На новом предприятии будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что "Газпром нефть" и "Эковей" договорись расширить сотрудничество в сфере биотоплива.

Фото: ВКонтакте /Группа Ладога