"Газпром нефть" и "Эковей" договорись расширить сотрудничество в сфере биотоплива

Свои подписи под документом поставили начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе и генеральный директор "Эковей" Кристина Тен.

Компании "Газпром нефть" и "Эковей" приняли решение о сотрудничестве в области разработки, сертификации и организации массового производства нескольких типов экологичного горючего для транспортных средств, передвигающихся по воде и воздуху. Меморандум, подтверждающий намерения сторон, был подписан 5 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Свои подписи под документом поставили начальник коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе и генеральный директор "Эковей" Кристина Тен. В соответствии с положениями документа, партнерам предстоит разработать инновационные методы создания SAF (авиационного топлива на основе сложных эфиров и жирных кислот) и судового топлива из переработанного растительного масла.

Тестирование и проверка эффективности новых продуктов будут проводиться в Петербурге. Кроме того, специалисты обеих компаний, подписавших меморандум, планируют внедрить в авиационной отрасли и судоходстве стандарты, регулирующие процесс выпуска, применения и продажи биотоплива.

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Фото: пресс-служба "Газпром нефти"