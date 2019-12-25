Ленобласть укрепляет сотрудничество с Южной Осетией

Было заявлено о готовности к расширению сотрудничества в различных областях, таких как торгово-экономическая сфера, культура, туризм и молодёжная политика.

На ПМЭФ-2024 в четверг, 6 июня, был подписан план мероприятий на 2024-2025 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Республикой Южная Осетия. Работать сообща будут в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметил, что данное соглашение представляет первый конкретный шаг к укреплению отношений с Южной Осетией. Он подчеркнул, что основная цель заключается в поддержке внедрения системы "Зелёный коридор" для инвесторов в Республике Южная Осетия. Также было заявлено о готовности к расширению сотрудничества в различных областях, таких как торгово-экономическая сфера, культура, туризм и молодёжная политика.

План мероприятий также предусматривает активизацию сотрудничества в агропромышленном комплексе и в сфере сохранения культурно-исторического наследия. Будут проводиться стажировки и организованы курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов Южной Осетии в образовательных учреждениях Ленинградской области.

Подписание плана мероприятий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев.

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Фото: Правительство Ленобласти