"Втор-пласт" модернизирует завод по переработке пластиковых отходов в Ленобласти

Мощность предприятия планируется увеличить с шести тыс. тонн до 12 тыс. тонн полимерных отходов в год, а площадь — до 10 тыс. кв.м.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение о применении природоохранных технологий на территории Ленинградской области. Соглашение предполагает модернизацию производства компании "Втор-пласт", занимающейся переработкой полимерных отходов и производством вторичной гранулы.

Мощность предприятия планируется увеличить с шести тыс. тонн до 12 тыс. тонн полимерных отходов в год, а площадь — до 10 тыс. кв.м. Компания расположена в южной части производственной зоны Горелово в Ломоносовском районе. Для расширения производства будет использован участок площадью 1 гектар. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей, которые будут привлечены в виде займа. Реализация проекта запланирована до конца 2025 года.

Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, расширение производства по переработке полимеров позволит региону избавиться от пластикового мусора, получить сырье для различных производств и продвинуться в реализации национального проекта "Экология", который предполагает сокращение объемов захоронения отходов и увеличение доли их переработки до 50%. Модернизация производства будет проводиться без остановки работы предприятия.

В список материалов, подлежащих переработке, входят различные виды пленок, пакеты, канистры, флаконы, пластиковые поддоны, ведра, бочки, бракованные пластиковые изделия, биг-бэги, отходы печати этикеток, щетки дорожной техники. Из этих материалов производится вторичная гранула, которая используется в строительстве, сельском хозяйстве, производстве пластиковой упаковки, автомобильных компонентов и хозяйственных товаров. Проект модернизации включает в себя повышение уровня автоматизации, улучшение качества и глубины переработки, модернизацию системы водооборота для более эффективной очистки пластика и оптимизацию складской логистики.

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Фото: Правительство Ленобласти