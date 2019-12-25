Мощность производства составит 550 тысяч птицемест/150 млн штук яйца в год.

Ленобласть увеличивает производство яиц. Соглашение о расширении действующего производства в Кировском районе подписано в ходе ПМЭФ-2024 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и гендиректором АО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" Алексеем Беляевым.

Еще несколько месяцев назад остро стоял вопрос нехватки яйца, а значит, стояла задача по увеличению производства. Как раз этот проект даст плюсом 150 миллионов производства яйца в год. Александр Дрозденко

Строительство цеха для содержания промышленной птицы площадью 3 320 кв.м, а также яйцесклада площадью 2 100 м2 для хранения яиц планируют завершить в 2024 году. Мощность производства составит 550 тысяч птицемест/150 млн штук яйца в год. Проект обеспечит дополнительно 50 рабочих мест. Птицефабрика вложит в расширение производства около 700 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти