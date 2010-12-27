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Петербургские приставы арестовали оборудование рыбного завода за многомиллионные долги
Сегодня, 11:45
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Alena_Zinovieva
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Петербургские приставы арестовали оборудование рыбного завода за многомиллионные долги

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Руководство предприятия задолжало 11 миллионов рублей.

Петербургские приставы арестовали имущество рыбоперерабатывающего предприятия за многомиллионные долги. Отмечается, что руководство ООО "Фиш Фабрика" задолжало 11 млн рублей, но даже после постановления суда выплачивать деньги не собиралось. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что приставы хотели опустошить счета компании, но на них уже не было денег. Позже выяснилось, что завода больше не существует, однако руководство продолжало сдавать технику для переработки рыбы в аренду. Правоохранительные органы арестовали имущество. Если компания не погасит задолженность, то его распродадут за долги.

Ранее мы писали, что петербуржец получил условный срок за неуплату алиментов.

Фото: pixabay.com

Теги: завод по переработке рыбы , петербургские приставы , фиш фабрика
Категории: Лента новостей Новости СПб

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