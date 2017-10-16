Петербуржец получил условный срок за неуплату алиментов

Мужчина задолжал своему сыну 620 тысяч рублей.

Жителя Петербурга осудили за неуплату алиментов. Должник получил пять месяцев условного срока за то, что с 2016 года не выплачивал своему сыну деньги. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

В суде мужчина признал свою вину. Он рассказал, что задолжал своему ребенку 620 тысяч рублей. Петербуржец отметил, что воспитывает дочь от второго брака и вынужден лечить больного ребенка жены. В свою очередь бывшая супруга настаивала, что безответственный отец даже не интересовался здоровьем сына, не дарил ему подарки и не давал денег.

Ранее петербуржец был привлечен к административной ответственности. За невыполнение судебных обязательств он не сможет в течение пяти месяцев переехать на новое место жительства, а также год будет находиться на испытательном сроке.

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