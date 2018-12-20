Потеря репутации заставила злостного алиментщика погасить долг

Мужчина задолжал своим детям 540 тысяч рублей.

В Петербурге злостному алиментщику пришлось погасить долг, чтобы не упасть в глазах новых коллег. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице.

Мужчина задолжал своим детям — 15-летнему мальчику и 11-летней девочке — 540 тысяч рублей. В отношении неплательщика были приняты меры. Ему запретили выезжать за границу, а также наложили запрет на регистрационные действия по доли в квартире и начислили исполнительский сбор за неисполнение требований в установленный срок.

Все это не действовало на алиментщика, пока он не устроился на работу. Приставы немедленно связались с руководством организации и направили постановление об удержании денег с зарплаты. Боясь становиться злостным алиментщиком в глазах коллег, мужчина погасил весь долг, включая исполнительский сбор в размере 40 тысяч.

Ранее мы писали, что в Петербурге 3400 должникам запретили садиться за руль.

Фото: vk.com/fssp_work