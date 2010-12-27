В Петербурге 3400 должникам запретили садиться за руль

Такая мера стимулирует их к оплате задолженностей, считают судебные приставы.

Сесть за руль автомобиля не имеют права более 3 400 водителей. Всего в этом году их было 5000 человек. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Такая мера применяется к должникам, которые не платят алименты, компенсацию за моральный ущерб и имущественный ущерб. Чтобы запрет на вождение автомобиля вступил в силу, долг должен составлять 10 тыс. рублей и более.

Как отметили в УФССП, такая мера оказалась эффективной. Ее начали применять с 2016-го года. Тогда с должников удалось взыскать 10 млн рублей. В 2019 году эта цифра достигла 40 млн рублей, 30 млн из которых отправили на содержание несовершеннолетних детей.

Если человек нарушит запрет на управление транспортным средством, ему грозит 50 часов обязательных работ или лишение специального права на срок до 1 года.

Ранее Piter.TV сообщил, что полицейские на улице выявляли должников по регистрационному номеру автомобиля.

Фото: vk.com/fssp_work