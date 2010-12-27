В Петербурге обнаружили 45 автовладельцев с долгом около полумиллиона рублей

Их вычислили с помощью специального аппаратно-программного комплекса.

В минувшие выходные, 22-го и 23-го июня, сотрудники ГИБДД Всеволожского района, сотрудники налоговой инспекции, а также судебные приставы "прогулялись" по городу в поисках должников по имущественным налогам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Для того, чтобы определить, есть у водителя задолженность или нет, они использовали специальный аппаратно - программный комплекс. Для этого нужно сканировать государственный регистрационный знак транспортного средства. Помимо налогов он сообщает о задолженности по алиментам или штрафам ГИБДД,

За несколько часов правоохранители остановили десятки машин. Водителям вручали квитанцию, которую обязательно надо оплатить, иначе может грозить арест имущества или невыезд заграницу.

Некоторые автовладельцы будут вынуждены отдать около полумиллиона рублей. Таких оказалось 45 человек. Шестеро из них частично расплатились на месте.

Но не всем удалось отделаться квитанцией. На 25 автовладельцев завели исполнительное производство, еще двое временно попрощаются со своим транспортом, так как на него наложили арест.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Яндекс. Такси" напал на девушек в центре Петербурга.

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