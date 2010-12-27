Водитель "Яндекс. Такси" напал на двух девушек в центре Петербурга

Мужчина впился зубами в руку одной из потерпевшей и выхватил деньги.

В ночь на субботу, 22 июня, возле караоке-бара на Лиговском проспекте произошло нападение на двух девушек. Водитель "Яндекс. Такси" отказался выпускать клиенток из салона автомобиля, пока они не оплатят поездку, стоимость которой превышала указанную в приложении сумму. Об этом рассказала одна из потерпевших Ева Белова Piter.TV

Я высказала свое возмущение, предложила позвонить в службу поддержки "Яндекс. Такси". Мы попытались выйти из машины, на что таксист стал хватать мою подругу за грудь и руки, пытался вырвать телефон. Опешив от происходящего, я попыталась оттолкнуть его ногой. Ольга выбежала из машины. А меня таксист не выпускал. Ева Белова

После этого, как рассказала девушка, мужчина сильно укусил ее за руку, отобрал деньги и мобильный телефон и выбежал из машины. Потерпевшая отправилась вслед за таксистом, призывая прохожих помочь ей. Однако все бездействовали.

Я выбежала из машины вслед за таксистом, просила отдать телефон, заплакала. Рядом курили люди, много людей. Подбегала к ним, просила помощи. Все бездействовали. Ольга стала звонить в службу спасения. Таксист увидел, что территория оснащена камерами видеонаблюдения, что подруга звонит в полицию. Швырнув телефон мне в лицо, он сел в машину и уехал. Ева Белова

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию и травмпункт. Медики диагностировали у нее укушенную рану правой кисти и ушиб левой.

На левой руке гематома. На правой отпечатки зубов таксиста. Обе руки болят. Я не могу заниматься спортом. Больно даже держать стакан. Больно печатать. Кожные покровы опухли. Ева Белова

Также с Евой связались специалисты из службы поддержки "Яндекс. Такси", извинились и сообщили, что отстранили таксиста от заказов. Кроме того, ей дали контакты таксапарка, в котором трудоустроен водитель. Представители организации пока никак не отреагировали на сложившуюся ситуацию.

Ева рассказала, что намерена подавать в суд. В настоящий момент она ждет консультации с юристом.

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила водителя "Яндекс. Такси" в суточном секс-заточении.

Фото: Ева Белова