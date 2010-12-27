Петербурженка обвинила водителя "Яндекс. Такси" в суточном секс-заточении

Потерпевшая рассказала, что мужчина неоднократно надругался над ней.

В понедельник, 24 июня, в полицию Приморского района пришла 21-летняя девушка и обвинила водителя "Яндекс. Такси" в изнасиловании. Об этом пишут "Невские новости".

Потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая расправой, неоднократно надругался над ней. Заявительница уточнила, что таксист держал ее в секс-заточении с 9 утра 22 июня до 16 часов 23 июня.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в США педофил изнасиловал 13-летнюю девочку и дважды выстрелил ей в голову.

Фото: Piter.TV