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В "Яндекс Такси" объяснили, как рассчитывается рейтинг пользователя
Сегодня, 13:03
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В "Яндекс Такси" объяснили, как рассчитывается рейтинг пользователя

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Евгений Малахов сообщил, что один недовольный водитель не сможет испортить человеку рейтинг в приложении.

На российской территории рейтинг пассажира в "Яндекс Такси" формируется на основе 40 последних поездок  человека и виден только водителю при получении заказа. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделился руководитель продукта сервиса Евгений Малахов в ходе подкаста "Джентльмены предпочитают". Проект опубликован на цифровых платформах телеканала. По словам эксперта, одна низкая оценка от автомобилиста не обрушит показатель. Чаевые на рейтинг также не влияют. Однако и отзыв, и финансовое вознаграждение поступают шоферу с задержкой и по отдельности, исключая возможность дальнейшей взаимосвязи.

Если просто пользуешься сервисом, твой рейтинг всегда будет вытягиваться вверх. Мы за счет алгоритмов пытаемся разобраться в людях так, как они сами в себе не разбираются.

Евгений Малахов,  руководитель продукта сервиса Евгений Малахов

Специалист заметил, что история поездок, на основе которой в том числе строится профиль пользователя, не может быть удалена по запросу. Онлайн-сервис использует ее для предсказания маршрутов. С ее помощью запрограмированные алгоритмы анализируют время суток, день недели, точку отправления и поведенческие паттерны клиента. Это позволяет предлагать человеку адреса поездок еще до начала ввода. В перспективе сервис такси рассчитывает предугадывать маршрут пользователя без участия самого пользователя. Сделать это можно будет по голосовой команде или в автоматическом режиме.

Пользователи такси назвали долгим ожидание более 25 секунд.

Фото: 360.ru

Теги: евгений малахов, рейтинг, такси, яндекс такси
Категории: Лента новостей, Новости России,

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