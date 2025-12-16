В "Яндекс Такси" объяснили, как рассчитывается рейтинг пользователя

Евгений Малахов сообщил, что один недовольный водитель не сможет испортить человеку рейтинг в приложении.

На российской территории рейтинг пассажира в "Яндекс Такси" формируется на основе 40 последних поездок человека и виден только водителю при получении заказа. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделился руководитель продукта сервиса Евгений Малахов в ходе подкаста "Джентльмены предпочитают". Проект опубликован на цифровых платформах телеканала. По словам эксперта, одна низкая оценка от автомобилиста не обрушит показатель. Чаевые на рейтинг также не влияют. Однако и отзыв, и финансовое вознаграждение поступают шоферу с задержкой и по отдельности, исключая возможность дальнейшей взаимосвязи.

Если просто пользуешься сервисом, твой рейтинг всегда будет вытягиваться вверх. Мы за счет алгоритмов пытаемся разобраться в людях так, как они сами в себе не разбираются. Евгений Малахов, руководитель продукта сервиса Евгений Малахов

Специалист заметил, что история поездок, на основе которой в том числе строится профиль пользователя, не может быть удалена по запросу. Онлайн-сервис использует ее для предсказания маршрутов. С ее помощью запрограмированные алгоритмы анализируют время суток, день недели, точку отправления и поведенческие паттерны клиента. Это позволяет предлагать человеку адреса поездок еще до начала ввода. В перспективе сервис такси рассчитывает предугадывать маршрут пользователя без участия самого пользователя. Сделать это можно будет по голосовой команде или в автоматическом режиме.

Пользователи такси назвали долгим ожидание более 25 секунд.

Фото: 360.ru