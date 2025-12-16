Пользователи такси назвали долгим ожидание более 25 секунд

После этой отметки люди начинают отменять заказ.

При поиске машины порог терпения пользователей "Яндекс Такси" сократился до 25 секунд. Об этом в беседе с телеканалом 360.ru сообщил руководитель продукта сервиса Евгений Малахов.

Мы считали: 30 секунд — уже люди говорят, что это очень долго. Потом оно перешло на 27, буквально пару недель назад — на 25 секунд Евгений Малахов, руководитель продукта сервиса

Гость подкаста "Джентльмены предпочитают" подчеркнул, что как только эта отметка заканчивается люди начинают отменять заказ

По словам Малахова, в ответ на такое действие сервис запускает таймер предсказания поиска. Приложение заранее сообщает пользователю, через сколько минут машина будет найдена, также ему предлагают расширить список тарифов, чтобы ускорить подбор.

Если заказывать такси во время массового спроса, например, после концертов, то система покажет место пользователя в очереди на машину.

Ранее специалисты сервиса "Яндекс Go" рассказали, как заказать такси, когда нет интернета.

Фото: Magnific