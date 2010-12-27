В США педофил изнасиловал 13-летнюю девочку и дважды выстрелил ей в голову

41-летний педофил и убийца только сейчас, спустя 18 лет, получил пожизненный срок за свое преступление.

В США преступник получил пожизненное спустя почти 18 лет после того, как изнасиловал и застрелил 13-летнюю девочку.

Сообщается, что в 2011 году за стадионом в парке в Лос-Анджелесе прохожие обнаружили тело девочки без одежды. После проведения экспертизы было установлено, что перед смертью девочку изнасиловали. Преступление оставалось не раскрытым год, но в 2012 году полиции удалось выйти на след педофила и убийцы.

Им оказался член преступн6ой бандитской группировки. Девочку похитили трое мужчин. Один из них и изнасиловал ребенка, а затем двумя выстрелами в голову убил ее. Все эти годы шло расследование уголовного дела, и только сейчас состоялся суд, который приговорил педофила-убийцу к пожизненному заключению. На данный момент ему 41 год.

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Фото: архив Piter.TV