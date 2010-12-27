В США пилот миллионер во время полета изнасиловал 15-летнюю пассажирку

Миллионер попал за решетку на 7 лет за изнасилование подростка.

В США миллионер изнасиловал школьницу и попал в тюрьму на 7 лет.

Сообщается, что девочка оказалась в небе на частном самолете с миллионером по настоянию матери, чтобы школьница научилась управлять самолетом. Но женщина не знала, что ее дочь несколько месяцев переписывалась с этим мужчиной, который, как выяснилось, вел переписку с подростком на интимные темы.

Когда самолет находился высоко в небе, пилот перевел управление в режим автопилотирования и воспользовавшись беспомощностью подростка изнасиловал ее. Вернувшись домой, девочка рассказала о случившемся матери. Женщина заявила в полицию. Сейчас состоялся суд над миллионером - педофилом, который отправил похотливого извращенца на 7 лет за решетку.

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Фото: Свободные источники