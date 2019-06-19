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В Пермском крае несовершеннолетний водитель устроил лобовое столкновение и погиб

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Его 6 пассажиров доставлены в больницу.

Сегодня ночью в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель.

Сообщается, что ДТП произошло около половины 2 го ночи на трассе Оса-Чернушка. Несовершеннолетний водитель 2002 года рождения на автомобиле ВАЗ 2110, в котором находилось помимо водителя еще 6 человек, выехал на автодорогу, где выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с "Киа Спортридж".

От полученных травм водитель скончался. Его 6 пассажиров госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Водителю "Киа" госпитализация не потребовалась, ему назначено амбулаторное лечение. Сейчас МВД разбирается во всех деталях ДТП, а кроме того, каким образом несовершеннолетний завладел автомобилем.

Сегодня ранее: Во Владивостоке джип скатился с горы, люди вылетели из машины (видео момента падения от очевидца).

Видео: Piter.TV (архив)

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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