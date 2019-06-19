Видео от очевидца: Во Владивостоке джип сорвался с горы, люди вылетели из машины

Очевидец снял на видео момент падения машины с сопки "Холодильник" с начала и до конца.

Во Владивостоке экстремалы упали на внедорожнике с сопки "Холодильник".

ЧП произошло сегодня утром, 19 июня, Внедорожник "Митсубиси Паджеро" сорвался с вершины сопки и покатился вниз "кубарем". Во время этого девушку пассажирку и парня водителя выбросило из машины. Девушке повезло, она получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась. Водителю же повезло меньше, он остался жив, но в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Очевидец, гулявший с собакой неподалеку, смог снят момент падения на видео от начала до конца. Падение длилось всего 15 секунд. Видно как вылетают из машины и пассажирка и водитель. Очевидцы же и вызвали на место происшествия полицию и "скорую".

Ранее сегодня: На Кубани пассажирский автобус протаранил грузовик.

Видео:Instagram/gglotka

Фото: соцсети