Майкл Ригас уверен, что речь идет о национальной безопасности США.

Американский сенатор от штата Монтана Стив Дейнс заявил о том, что Россия "наводнила рынок палладием", что привело к снижению цен. Эксперт добавил, что в штате, где располагаются рудники горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater, руководству пришлось уволить сотни рабочих. В связи с такой ситуацией заместитель государственного секретаря в Вашингтоне Майкл Ригас, который отвечает за вопросы менеджмента и ресурсов в администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе, рассказал, что страна может ввести против Москвы дополнительные пошлины на палладий из России. Дипломат заметил, что решение связано с национальной безопасностью. Соответствующее заявление спикер сделал в ходе выступлении на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам при Сенате.

Похоже, что этот вопрос может быть связан с национальной безопасностью и требовать введения пошлин на важнейшие полезные ископаемые. Майкл Ригас, замгоссекретаря США

Согласно информации от иностранного издания Newsweek, в 2024 году США импортировали цветные или не содержащие железо металлы из России на сумму 876,5 миллион долларов. Палладий остается ключевым компонентом каталитических конвертеров для автомобилей, а титан используется в разных сферах — от строительства самолетов до создания медицинских имплантатов. На долю "Норникеля" приходится 40 процентов от производства всего мирового палладия, по данным новостного агентства The Bloomberg.

Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону.

Фото: YouTube / CNBC Television