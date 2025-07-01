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Госдеп понимает обеспокоенность России увеличением расходов НАТО на оборону

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Тэмми Брюс оценила высказывание Сергея Лаврова на ОДКБ.

В американском внешнеполитическом ведомстве при президенте-республиканце Дональде Трампе понимают обеспокоенность России увеличением расходов стран-членов НАТО на оборону, однако Вашингтон настаивает, что Североатлантический альянс лишь возвращается к "первоначальной задаче сдерживания".  Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 1 июля официальный представитель Тэмми Брюс.  Иностранная чиновница прокомментировала слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о том, что катастрофическое увеличение военного бюджета блока приведет к краху этой международной организации. В США заметили, что рост расходов на военные нужды поможет НАТО реализовать роль в сфере обеспечения безопасности европейского региона.

Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию.

Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что на летнем саммите НАТО, проходившем 24-25 июня 2025 года в Гааге, союзники договорились друг с другом о том, что к 2035 году они будут ежегодно выделять  по пять процентов  от своего национального ВВП на основные оборонные нужды.

Госдеп США раскритиковал введение санкций против двух министров Израиля.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: военные расходы, госдеп, нато, тэмми брюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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