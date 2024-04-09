Госдеп США раскритиковал введение санкций против двух министров Израиля

Тэмми Брюс уведомила, что США не поддержат в этом вопросе Австралию, Британию, Канаду, Норвегию и Новую Зеландию.

В Американском внешнеполитическом ведомстве категорически не соглашаются с решением нескольких стран коллективного Запада ввести санкционное давление в отношении двух израильских министров. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 11 июня официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница указала не неконструктивность принятого этими государствами постановления. По ее словам, данная мера никак не приближит Ближний Восток к режиму прекращения огня, поэтому Великобритании, Канаде, Норвегии и Новой Зеландии следует сконцентрировать свое внимание на настоящем виновнике проблемы. По мнению Тэмми Брюс, речь идет о радикальном палестинском движении ХАМАС.

Мы сохраняем обеспокоенность по поводу любых шагов, способствующих дальнейшей изоляции Израиля в мировом сообществе. Если наши союзники хотят помочь, то им следует сконцентрироваться на поддержке переговоров спецпосланника Уиткоффа и поддержке гуманитарного фонда для Газы, когда дело касается продовольствия и помощи. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что об использовании ограничительных мер за подстрекательство к применению насилия в отношении палестинского населения против министров финансов и национальной безопасности еврейского государства Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира объявили Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия. Западные рестрикции предусматривают прежде всего запрет на въезд в страны, а также замораживание финансовых и имущественных активов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State