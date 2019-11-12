В Госдепе приветствуют прогресс на переговорах России и Украины

Американское внешнеполитическое ведомство приветствует прогресс, достигнутый на двусторонних российско-украинских переговорах, однако Вашингтон не принимает в них участия. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 11 июня официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница заметила, что вашингтонская администрация находится в рабочих контактах с обеими сторонами регионального конфликта.
Президент и госсекретарь уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении. И мы, конечно же, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне.
Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США
Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах РФ и Украины в Стамбуле.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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