Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Тэмми Брюс не смогла привести подробности об участии США в новом раунде диалога по мирному урегулированию украинского кризиса.

В американском внешнеполитическом ведомстве при администрации президента-республиканца Дональда Трампа отказались отвечать на вопрос о том, будут ли сотрудники из Вашингтона принимать участие в новом раунде переговоров, запланированных между Россией и Украиной в Стамбуле. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 30 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Она не стала говорить о том, будет ли Белый дом частью данного мирного процесса.

Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, власти США надеются на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле на следующей неделе. О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, также сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат анонсировал передачу Украине главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

США настаивают на срочном освобождении похищенной в Ираке россиянки Цурков.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State