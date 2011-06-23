Zivert потрясла Москву первым стадионным шоу шоу "Где-то в Ретро“

12 июля 2025 года Центральный стадион "Динамо" на ВТБ Арене стал местом проведения эксклюзивного концерта.

35 тыс. зрителей стали свидетелями масштабного представления, билеты на которое были полностью раскуплены еще за несколько дней до самого события. Шесть месяцев подготовки вылились в двухчасовое путешествие во времени, где Zivert выступила не просто главной героиней, но и автором идеи и режиссером самого настоящего арт-спектакля.

Одним из ключевых элементов шоу стал эксклюзивный видеоконтент: 40 дизайнеров 1,5 месяца без выходных создавали яркие визуалы для центрального арт-объекта – 23-метрового экрана-сетки (сравнимого по высоте с восьмиэтажным домом), доминировавшего над пространством как портал в разные эпохи. Он служил не просто фоном, а активным участником действия, транслируя оригинальные арт-видео, снятые специально для шоу и погружавшие зрителя в ретро-атмосферу. Вместо традиционных прожекторов прямо в фан-зоне было установлено 10 пятнадцатиметровых световых башен, формировавших динамичные объемные конструкции, которые с точностью до миллисекунды взаимодействовали с видеорядом и пластичными движениями танцоров.

Над сценой располагалась парящая платформа для музыкантов, а 40-метровый подиум буквально врезался в зрительный зал, стирая границы и создавая эффект полного погружения зрителя в этот аудио-визуальный перформанс. Более 1000 пиротехнических зарядов, синхронизированных с драматургией номеров, работали как точечные акценты, подчеркивая кульминацию каждого номера.

Главный хореограф шоу Юлия Мурашко за три месяца практически ежедневных репетиций разработала и отточила программу для 50 танцоров до совершенства. Образы Zivert и балета, созданные командой официального стилиста Zivert Ксюши Смо, включали в себя более 170 разноплановых костюмов, большинство из которых было собрано вручную. Бьюти-команда под руководством Ксении Голайда и Никиты Косых, состоявшая из 35 профессиональных мастеров, проработала индивидуальные макияж и прически для каждого участника постановки. Одних только париков для артистки и танцоров насчитывалось более 70 штук.

Программа началась с неожиданного элемента fashion-show: по подиуму прошли звездный стилист и телеведущий Александр Рогов и популярный fashion-инфлюенсер Ксения Шипилова в сопровождении российских топ-моделей, среди которых были Лиза Останина, Данила Поляков, Аслан Цалати и Саша Паника. Костюмированную вечеринку с большим энтузиазмом поддержали и сами зрители.

Особой эмоциональной точкой стала премьера песни "Гудбай", представленной на всех цифровых площадках буквально за день до шоу, что, впрочем не помешало многотысячной аудитории петь ее хором целым стадионом. Во время концерта команда известного российского видео-режиссера Кати Як отсняла уникальный материал для будущего клипа на эту песню.

За разогрев поклонников Zivert отвечал популярный певец LYRIQ, работающий под крылом Творческого объединения СЕМЬЯ, сопродюсером которого является сама Юля. В этот вечер на сцене также выступили еще одни подопечные Юли и Богдана Леоновича – группа "Очки и Кольца", исполнив совместный фит с Zivert "Еда невкусная".

Сама же артистка подготовила программу, включавшую в себя 27 главных хитов за ее восьмилетнюю карьеру, среди которых: Life, Credo, Beverly Hills, Паруса, Многоточия, Бери и Беги, Эгоистка и тд. Прозвучали и последние, но ставшие уже популярными работы, выпущенные в этом году.

Фото и видео: Piter.TV