Петербургским учителям могут выплатить 1 млн рублей по аналогии с маткапиталом

Новый вид поддержки педагогов — "учительский капитал" — предложено использовать для погашения жилищных кредитов или повышения квалификации.

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается инициатива о введении специальной программы поддержки педагогических работников под названием "учительский капитал". Как сообщает "ФедералПресс", вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил установить размер выплаты в размере одного миллиона рублей. Право на получение данного вида государственной поддержки предполагается предоставлять педагогам, имеющим не менее десяти лет стажа работы в государственных или муниципальных образовательных организациях.

По аналогии с действующей системой материнского капитала, средства "учительского капитала" планируется разрешить использовать на строго определенные цели. В их число войдет погашение жилищных кредитов, внесение первоначального взноса при оформлении ипотечного займа, оплата образовательных услуг для самого педагога или его детей, а также финансирование программ профессионального развития, включая повышение квалификации и переподготовку. Дополнительно рассматривается возможность направления части средств на формирование пенсионных накоплений через механизм добровольных пенсионных взносов.

Как отметил Борис Чернышов, реализация данной инициативы позволит существенно повысить социальный статус педагогической профессии и создаст дополнительные стимулы для закрепления квалифицированных кадров в системе общего образования. В настоящее время предложение находится на стадии предварительного обсуждения с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что педагоги-победители конкурсов из Петербурга получили премии.

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