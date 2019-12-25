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Педагоги-победители конкурсов из Петербурга получили премии
Сегодня, 12:40
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Педагоги-победители конкурсов из Петербурга получили премии

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Выплатами поощрили учителя и воспитателя.

В Петербурге победители Всероссийских конкурсов педагогического мастерства получили премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 4 июля. 

Победителем конкурса "Учитель года России" стал Леонид Дедюха, учитель физики в гимназии №56 имени М. Б. Пильдес в Петроградском районе. А конкурс "Учитель-дефектолог России" выиграла Виктория Зубрицкая, логопед детского сада №61 комбинированного типа Колпинского района. 

Премия призвана стимулировать педагогов к участию в общефедеральных конкурсах, к совершенствованию профессионального мастерства, обмену опытом, внедрению лучших практик и идей. Она также способствует повышению престижа профессии учителя. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: лауреатами премии "Золотая маска" стали театры Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: педагоги, премии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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