Педагоги-победители конкурсов из Петербурга получили премии

Выплатами поощрили учителя и воспитателя.

В Петербурге победители Всероссийских конкурсов педагогического мастерства получили премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 4 июля.

Победителем конкурса "Учитель года России" стал Леонид Дедюха, учитель физики в гимназии №56 имени М. Б. Пильдес в Петроградском районе. А конкурс "Учитель-дефектолог России" выиграла Виктория Зубрицкая, логопед детского сада №61 комбинированного типа Колпинского района.

Премия призвана стимулировать педагогов к участию в общефедеральных конкурсах, к совершенствованию профессионального мастерства, обмену опытом, внедрению лучших практик и идей. Она также способствует повышению престижа профессии учителя. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV