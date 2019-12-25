Лауреатами премии "Золотая маска" стали театры Петербурга

Лучшим спектаклем в жанре мюзикл признана постановка "Айсвилль" театра "На Садовой".

Театры Петербурга стали лауреатами Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом 27 июня сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Лучшим спектаклем в жанре мюзикл признана постановка "Айсвилль" театра "На Садовой", актриса учреждения Евдокия Малевская взяла "Золотую маску" за лучшую роль второго плана. За работу над спектаклем "598 тактов" Театра балета имени Якобсона в качестве хореографа был отмечен Вячеслав Самодуров.

Победитель среди кукольных постановок – спектакль "Журавль и цапля" Большого театра кукол. Кроме того, награду получила художник Марина Завьялова.

Ранее мы рассказывали о том, что здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online