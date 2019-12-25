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Лауреатами премии "Золотая маска" стали театры Петербурга
Сегодня, 19:33
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Лауреатами премии "Золотая маска" стали театры Петербурга

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Лучшим спектаклем в жанре мюзикл признана постановка "Айсвилль" театра "На Садовой".

Театры Петербурга стали лауреатами Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом 27 июня сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Лучшим спектаклем в жанре мюзикл признана постановка "Айсвилль" театра "На Садовой", актриса учреждения Евдокия Малевская взяла "Золотую маску" за лучшую роль второго плана. За работу над спектаклем "598 тактов" Театра балета имени Якобсона в качестве хореографа был отмечен Вячеслав Самодуров. 

Победитель среди кукольных постановок – спектакль "Журавль и цапля" Большого театра кукол. Кроме того, награду получила художник Марина Завьялова. 

Ранее мы рассказывали о том, что здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: золотая маска, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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