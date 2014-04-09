  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге
Сегодня, 16:45
43
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге

0 0

Проект будет важен "теоретически и научно".

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 26 июня в рамках пресс-конференции ТАСС заявил о том, что музей ожидает реставрацию. 

Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий: прошло много времени с тех пор, когда все это было сделано. 

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа 

Проект будет важен "теоретически и научно": в частности, отремонтируют Эрмитажный театр и Меншиковский дворец. 

Ранее мы рассказывали о том, что площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года. Проектирование участка стартует в следующем году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: реставрация, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии