Здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 26 июня в рамках пресс-конференции ТАСС заявил о том, что музей ожидает реставрацию.
Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий: прошло много времени с тех пор, когда все это было сделано.
Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа
Проект будет важен "теоретически и научно": в частности, отремонтируют Эрмитажный театр и Меншиковский дворец.
Ранее мы рассказывали о том, что площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года. Проектирование участка стартует в следующем году.
Фото: Piter.TV
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