Здания Эрмитажа намерены отреставрировать в Петербурге

Проект будет важен "теоретически и научно".

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 26 июня в рамках пресс-конференции ТАСС заявил о том, что музей ожидает реставрацию.

Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий: прошло много времени с тех пор, когда все это было сделано. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Проект будет важен "теоретически и научно": в частности, отремонтируют Эрмитажный театр и Меншиковский дворец.

Ранее мы рассказывали о том, что площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года. Проектирование участка стартует в следующем году.

Фото: Piter.TV