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Площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года
Сегодня, 16:30
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Площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года

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Проектирование участка стартует в следующем году.

Стало известно, что площадку Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Кронштадте начнут строить в 2027-2028 годах. Об этом рассказала генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева в городском парламенте. 

Проектирование участка стартует в следующем году, передает "РБК Петербург". ОЭЗ на острове Котлин будет иметь технико-внедренческий уклон, там разместятся преимущественно промышленные предприятия. 

В настоящее время в ОЭЗ действуют площадки "Шушары", "Новоорловская", "Нойдорф" и "Парнас". 

Ранее на Piter.TV: на территории ОЭЗ в Петербурге появится производство климатического оборудования. 

Фото: spbsez.ru 

Теги: кронштадт, оэз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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