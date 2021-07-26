Площадку ОЭЗ Петербурга в Кронштадте начнут возводить через 2 года

Проектирование участка стартует в следующем году.

Стало известно, что площадку Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Кронштадте начнут строить в 2027-2028 годах. Об этом рассказала генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева в городском парламенте.

Проектирование участка стартует в следующем году, передает "РБК Петербург". ОЭЗ на острове Котлин будет иметь технико-внедренческий уклон, там разместятся преимущественно промышленные предприятия.

В настоящее время в ОЭЗ действуют площадки "Шушары", "Новоорловская", "Нойдорф" и "Парнас".

Ранее на Piter.TV: на территории ОЭЗ в Петербурге появится производство климатического оборудования.

Фото: spbsez.ru