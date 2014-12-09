На территории ОЭЗ в Петербурге появится производство климатического оборудования

Объем инвестиций в проект составит не менее 1,5 млрд рублей.

На территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" запустят производство, где наладят выпуск теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме правительство города и компания "Бромо". Объем инвестиций в проект составит не менее 1,5 млрд рублей, сообщили в Смольном.

Продукцию применят в энергетике, агропромышленном комплексе, фармацевтике, ОПК, IT, ЖКХ и других отраслях.

Новый завод станет площадкой для внедрения инновационных, импортозамещающих решений в области промышленного охлаждения, вентиляции и теплообмена, а также базой для проведения НИОКР. Такие проекты создают устойчивую экономическую основу для развития промышленности города. Александр Ситов, глава КППИТ

Ранее мы рассказывали о том, что производство яиц и мяса свинины намерены удвоить в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга