Производство яиц и мяса свинины намерены удвоить в Ленобласти

Соответствующие договоренности закреплены в двух соглашениях, подписанных губернатором региона Александром Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Группа компаний "Таврос" намерена удвоить объемы производства яиц и свинины на собственных предприятиях в Ленинградской области путем создания полноценного аграрного кластера. Соответствующие договоренности закреплены в двух соглашениях, подписанных губернатором региона Александром Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается в релизе регионального правительства.

Так, в Гатчинском и Лужском районах планируется строительство новых мощностей птицефабрики "Агрокомплекс "Оредеж". После ввода в эксплуатацию производство яиц увеличится на 500 миллионов штук ежегодно. Данный проект обеспечит региону 330 новых рабочих мест, общий объем вложений составит 6,85 млрд рублей.

Дополнительно в области построят два свинокомплекса с производственной мощностью 26 тысяч тонн мяса свинины в год. Предприятие будет реализовано предприятием мясоперерабатывающего комбината "Тосненский". Создание данной площадки создаст дополнительные 260 рабочих мест и потребует инвестиций на сумму более 7 млрд рублей. Планируется ввод обоих объектов в эксплуатацию к 2027 году.

Ранее мы сообщили о том, что объем контрактов на ПМЭФ-2025 оценивают в 7,5 трлн рублей.

Фото: Правительство Ленобласти