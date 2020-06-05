Десятилетняя петербурженка сплела 20 маскировочных сетей для СВО

Ученица пятого класса Соня регулярно посещает офис "Народного фронта", где создает сети для маскировки военной техники и позиций бойцов.

Десятилетняя жительница Северной столицы Соня, перешедшая в пятый класс, активно участвует в волонтерской деятельности. Как сообщает пресс-служба "Народного фронта", девочка регулярно посещает офис организации, где занимается плетением маскировочных сетей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Юная петербурженка уже изготовила двадцать сетей стандартного размера 3×6 метров. Она осознает важность своей работы, понимая, что эти изделия помогают скрывать технику и укрытия, тем самым способствуя сохранению жизней бойцов. Помимо основного занятия, школьница создает рисунки для военных, которые старается передать лично.

Она верит, что даже дети могут помогать. Помимо плетения сетей, Соня рисует тёплые, искренние рисунки и особенно радуется, когда может передать их лично военным. Её забота — это часть большой общей поддержки, которую бойцы чувствуют каждый день. Такие дети — гордость страны. Представители "Народного фронта"

Деятельность юной волонтерки стала примером гражданской ответственности и патриотизма среди подрастающего поколения.

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Фото: Народный фронт Санкт-Петербурга