Четверть петербургских выпускников воспользовались правом пересдачи ЕГЭ

В дополнительные дни проведения единого государственного экзамена зарегистрировались 6 655 выпускников, что составляет 24,7% от общего числа участников.

В городе подвели итоги дополнительных дней сдачи единого государственного экзамена, в ходе которых выпускники могли улучшить свои результаты по одному из предметов. Как сообщили в Рособрнадзоре, правом пересдачи воспользовались 6 655 человек, что составляет 24,7% от общего числа участников.

Наиболее востребованными предметами для повторной аттестации стали обществознание (1 249 человек), информатика (1 206 участников), профильная математика (1 120 человек) и русский язык (1 062 человека). Менее популярными оказались биология (452 человека), химия (365 человек) и иностранные языки (349 человек). Литературу выбрали для пересдачи только 30 выпускников.

По данным ведомства, 4 754 участника смогли повысить свои баллы, тогда как у 496 человек результаты остались на прежнем уровне. Количество стобалльных работ увеличилось с 526 до 536.

Возможность пересдать один экзамен в дополнительные дни была введена в 2024 году. Тогда в Санкт-Петербурге этой возможностью воспользовались 5,5 тысяч выпускников.

Ранее сообщалось, что 13 участников ЕГЭ в 2025 году получили 300 баллов.

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