Рособрнадзор: 13 участников ЕГЭ в 2025 году получили 300 баллов

Анзор Музаев раскрыл статистику по сдаче экзаменов.

Только 13 участников ЕГЭ получили 300 баллов в текущем году. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции с журналистами, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года и организованной в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Чиновник заметил, что 6,8 тысячи человек сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов в текущем году. также есть участница, которая получила за ЕГЭ 400 баллов.

В целом результаты не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами. В этом году у нас 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек получили 200 баллов. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации, Рособрнадзор