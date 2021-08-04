Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, заявил Музаев

В Рособрнадзоре подвели первые итоги ЕГЭ в текущем году.

Утечек заданий ЕГЭ (единого государственного экзамена) в стране не было ни разу с 2013 года. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на брифинге с журналистами, организованном в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено первым результатам ЕГЭ 2025 года. Эксперт напомнил о том, что свыше 712 тысяч человек планируют сдать Единый государственный экзамен в текущем году.

Любимая тема - итог 2013 года, когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов, были сделаны серьезные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена… С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

В России не отменят ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"